Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM Жители екатеринбургского микрорайона Уралмаш вышли на протест против возведения вышки сотовой связи. Информацию о протестной акции подтвердили журналистам в пресс-службе УМВД по городу.

Протестующие вышли на пересечение улиц Ломоносова и Черноярской. Жители считают, что рядом с ними пытаются возвести вышку связи 5G.

«Сотрудники полиции находятся на месте для предотвращения возможных нарушений общественного порядка», — цитирует «Уралполит.ру» пресс-службу УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге прошли тесты мобильной сети связи пятого поколения (5G) в Харитоновском парке.

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