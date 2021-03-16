Артём, Приморский край, , 11:14 — REGNUM В Приморье в реке Артёмовка под тающим льдом местные жители обнаружили трупы диких животных.

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В инстаграм и соцсетях растиражировали фото мёртвых животных на дне реки, предположительно лисы и кабана. Кто-то выдвигает версию, что это оленёнок или козлёнок.

«Не только люди в машинах тонули», — пишут в комментариях..

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели мальчика в реке Ахтуба и госпитализации ещё двоих детей в Волгоградской области организована доследственная проверка.