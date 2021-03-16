Владикавказ, , 11:09 — REGNUM В Северной Осетии разоблачена деятельность преступной группы, члены которой организовали бизнес на продаже чужих автомобилей. Банда брала в аренду у жителей региона автомашины якобы для работы в такси, а потом продавала их по низким ценам, сообщили 16 марта в пресс-службе МВД по региону.

Злоумышленников удалось поймать на живца. Оперативники дали объявление о сдаче машины в аренду, на которое клюнули преступники. Двое неизвестных взяли автотранспортное средство во временное пользование, а спустя несколько дней попытались продать его. Однако попали в руки правоохранителям. Их задержали.

Злоумышленники оказались местными жителями, 40 и 37 лет, ранее судимыми. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам. Задержанные дали признательные показания. Суд поместил их под стражу. Как выяснилось на первых этапах следствия, жертвами мошенников стали более 20 человек.

«Им удалось обмануть свыше 20 человек и сбыть 32 чужих автомобиля, среди которых — машины как отечественного, так и иностранного производства. Сумма ущерба составила около 7 млн рублей», — сообщили в МВД.