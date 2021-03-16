Москва, , 11:09 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 9393 носителя коронавируса, сообщили 16 марта в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Это меньше, чем количество выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов — за сутки выписали 10 644 человека.

«Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 014 220 человек», — рассказали в штабе. Число случаев заражения вирусом с начала пандемии достигло 4 409 438.

Среди регионов лидирующее положение по-прежнему занимает Москва, где выявили 1533 случаев заражения. Далее следуют Санкт-Петербург и Подмосковье.