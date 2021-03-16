Элиста, , 11:08 — REGNUM Ещё 30 жителей Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 16 марта. Это на пять случаев заражения больше, чем днём ранее.

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, сократилось до 416 человек. В тяжёлом состоянии находятся 14 жителей республики. На самоизоляции остаются 2 894 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии установлено 19 587 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 18 713 пациентов. Жертвами коронавируса стали 306 человек.

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