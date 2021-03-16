Москва, , 11:06 — REGNUM Вишнёвый нектар и восстановленный сок 25 торговых марок исследовали специалисты Роскачества. Все образцы признаны безопасными, однако в шести случаях продукцию нельзя назвать соком или нектаром, сообщает 16 марта пресс-служба организации.

В вишнёвом нектаре, пояснили эксперты, должно быть не менее 25% сока. Вишнёвый сок прямого отжима слишком кислый, для получения нектара его смешивают с водой и добавляют сахар.

Экспертизу прошли 24 нектара и один восстановленный сок, произведённые в России, Армении и Германии. Цена составляла от 4,29 до 29 рублей за 100 мл.

Требованиям опережающего стандарта Роскачества соответствуют 15 образцов: «Арарат», «Ашан», «Вико», «Лента», «Мамина дача», «Сады Придонья», «Теди», «Я», A cappella, ArtshAni, Barinoff, J7, Fine Life, Tamara и Rich.

Нельзя назвать соком или нектаром продукцию «Первый урожай», «Мой», Kuban, «Плодовое», «Соки Крыма» и «Дары Азербайджана» (сок восстановленный).

Эксперты пояснили, что нектар «Первый урожай» заявлен как продукция для детей старше трёх лет, однако в нём обнаружили ароматизаторы и превышение 5-оксиметилфурфурола — вещества, образующегося из сахаров. Для здоровья это нарушение не опасно.

У нектаров «Плодовое», «Мой» и «Соки Крыма» оказались слабо выражены вкус и аромат. В соке «Дары Азербайджана» нашли лимонную кислоту. Её количество превышало норму, указаний на неё в маркировке не было.

«В продукции двух торговых марок — «Дары Азербайджана» и «Плодовое» — выявили синтетические красители, наличие которых не допускается в нектарах и соках», — говорится в сообщении.

В нектаре Kuban нашли ароматизаторы, а собственно сока там оказалось меньше 25%. Меньше, чем нужно, соковой части присутствует и в продукции «Соки Крыма».

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