Киев, , 11:13 — REGNUM Киев не собирается «бомбить Донбасс». Об этом 16 марта заявил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию в регионе Алексей Арестович в интервью телеканалу «Дом».

Как утверждает Арестович, информация о подготовке украинской стороной наступления на Донбассе не верна и на самом деле Киев хотел бы решить конфликт политико-дипломатическом путем, и не заинтересован в том, чтобы мирным гражданам по обе стороны фронта «сыпались снаряды на голову».

В то же время, он допустил возможность того, что властям Украины могут «навязать военное решение» и заявил, что в таком случае Киев ответит «так, что мало не покажется».

«Но я не вижу перспективы. Я профессиональный военный, я воевал. И я не вижу перспектив военного решения», — заключил Арестович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские формирования за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 единиц боеприпасов.