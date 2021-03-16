Париж, , 11:08 — REGNUM Новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2 выявлена в регионе Бретань, который находится в северо-западной части Франции. Об этом 16 марта сообщает французское министерство здравоохранения.

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Уточняется, что новый штамм было выявить сложно и у тех, кто им заразился, наблюдались «типичные для SARS-CoV-2 симптомы», при том, что ПЦР-тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.

«Новый вариант… был выявлен в больничном центре (в коммуне — ред.) Ланьон в департаменте Кот-д`Армор. 13 марта было выявлено 79 случаев, в том числе восемь случаев заражения новым вариантом, что подтвердилось при помощи секвенирования», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по предварительной информации, на данный момент специалисты не говорят «ни о его большей опасности, ни о повышенной способности передаваться» по сравнению с изначальным штаммом SARS-CoV-2.

При этом в данный момент ведется дальнейший анализ данного штамма вируса, а также планируется установить путем опытов, каким образом его выявленная разновидность реагирует на «вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих заражений».

Отметим, на сегодняшний день во Франции выявлено в общей сложности свыше 4,132 млн носителей коронавируса за всё время пандемии.