Москва, , 11:05 — REGNUM В России большинство родителей контролируют время пребывания детей в интернете. Но чем старше ребёнок, тем реже контроль, приводи данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Так, интернет-активность детей 7−10 лет, контролируют 79% родителей. Следят за детьми 11−14 лет с гаджетами 61% отцов и матерей. Бдят за подростками 15−17 лет только 38% родителей.

Детей 7−14 лет контролируют одинаковый процент матерей и отцов, подростков 15−17 лет — чаще матери, чем отцы — 44% против 33%. При этом родители отмечают ослабление контроля — «невозможно контролировать дистанционное обучение».

Опрос проведен 20 февраля — 10 марта 2021 года. Опрошены 500 родителей детей 7−17 лет во всех округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Большинство родителей контролируют поведение детей в соцсетях. 75% проводили со своими детьми беседы о правилах цифровой безопасности.

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