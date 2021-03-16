Москва, , 11:05 — REGNUM Платежи через онлайн-банкинг могут вызвать подозрения у ФНС РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина, советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко, комментируя заверения российских налоговиков по поводу того, что добросовестным налогоплательщикам можно не беспокоиться из-за расширения доступа ФНС к банковской тайне.

«Действительно, добросовестным беспокоиться будет не о чем. Однако вопрос в том, сколько у нас не очень добросовестных, — сказал Свириденко. — Например, многие принимают платежи через онлайн-банкинг из-за того, что дорогой эквайринг, и здесь нет цели ухода от налогов. Но у ФНС такие платежи могут вызывать подозрения, а где-то они могут быть и оформлены неправильно. Онлайн-банкинг стал альтернативой расчетам наличными, и многие работают через него и без отражения бизнес-операций в учете. Таким образом, платежи могут уходить от налогов».

Как подчеркнул эксперт, в настоящее время есть запрос на общественный контроль корреспондирующей системы расходования средств и запрос на снижение налогов, так как, кроме них, есть еще эквайринг, обслуживание технических систем.

«Снижение тарифов на все это серьезно бы помогло обелению российской экономики и снизило бы страхи контроля», — уверен директор института.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее НФС пообещала, что расширение доступа налоговиков к банковской тайне не затронет добросовестных плательщиков.