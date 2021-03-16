Петрозаводск, , 11:07 — REGNUM Карелии за последние сутки лабораторно подтвердили 102 новых случая заражения коронавирусом, что на два случая меньше, чем днем ранее. Также в регионе зарегистрировано еще два летальных исхода от COVID-19. Об этом 16 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа новых носителей 93 человека уже заболели, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, три человека находятся в тяжелом и один — в крайне тяжелом состоянии.

За последние сутки в Республиканской инфекционной больнице скончался житель деревни Сяргилахта, 1949 года рождения, в роддоме им. Гуткина скончалась жительница посёлка Лоймола, 1950 года рождения. «Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 42 592 случая заражения, 38 932 человека выздоровели, в том числе 161 — за прошедшие сутки. Скончались 347 человек.

Также за 15 марта в регионе было госпитализировано 18 человек с внебольничной пневмонией, без подтвержденного COVID-19. А начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5284 пациентов, 124 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина, 1951 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — отметили в оперштабе.

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