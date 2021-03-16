Улан-Удэ, , 11:04 — REGNUM Новый депутат Государственной думы от Бурятии должен стать послом республики в Москве. Об этом заявил глава региона Алексей Цыденов, объявив о старте процедуры предварительного отбора кандидатов «Единой России», передали ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

«Он (будущий депутат Госдумы, прим. ИА REGNUM) будет и законотворчеством заниматься, а в законах должны учитываться интересы региона, плюс лоббировать наши интересы, используя все свои возможности. Это очень ответственный пост, ответственные задачи», — отметил глава.

По его словам, на посту депутата республике нужны активные и компетентные люди с опытом работы и пониманием проблем региона.

Напомним, Алексей Цыденов заявил, что будет рекомендовать идти на праймериз министра спорта и молодёжной политики республики Вячеслава Дамдинцурунова.

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