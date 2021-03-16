Москва, 16 марта 2021, 11:04 — REGNUM Российский рынок акций на открытии торгов впервые в истории поднялся выше 3600 пунктов по индексу Московской биржи.
Так, на открытии торгов рублёвый индекс биржи поднимался до исторического максимума в 3600,68 пункта.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, главная причина роста капитализации российского рынка акций — это подъём цен на нефть. От цен на нефть в конечном итоге зависят как денежные потоки компаний.
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