Симферополь, , 11:04 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом, данные на 16 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 15 марта, сообщалось о 57 новых пациентах с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

За весь период пандемии в регионе подтверждено 36 730 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 33 646 человек. Число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 1 005 человек, за сутки зарегистрирована смерть четырёх человек.

В ковид-стационарах на 16 марта остаются 1 307 пациентов — за сутки 55 человек были выписаны, 62 госпитализированы. Дома лечатся 1 219 человек.