Ташкент, , 11:03 — REGNUM Следственное управление при УВД Навоийской области Узбекистана возбудило уголовное дело по факту продажи молодой девушки в Турции, сообщили в пресс-службе регионального УВД.

По версии следствия, 52-летняя жительница Яккасарайского района Ташкента пригласила 23-летнюю жительницу Навои в Ташкент для работы в магазине. Злоумышленница не выполнила свои обещания и обманом вывезла свою знакомую в Турцию, где продала девушку в обмен на долги.

Сотрудники УВД возбудили уголовное дело по п. «з», ч. 2, ст. 135 УК Узбекистана («Торговля людьми, с перемещением потерпевшего через государственную границу республики или с незаконным удержанием его за границей»).