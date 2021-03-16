Искитим, Новосибирская область, , 11:02 — REGNUM Управление финансов и налоговой политики администрации Искитима Новосибирской области подписало контракт с банком «Левобережный», который предоставит кредит на сумму 80 млн рублей. Средства планируется задействовать для покрытия дефицита муниципального бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств, передаёт ИА REGNUM.

Кредитная возобновляемая линия открывается на 365 дней. На выплату процентов планируется потратить 5 007 600 рублей. Ставка по кредиту составит не более 6,25% годовых. В начальных условиях отмечалось, что ставка не должна быть выше 8,1% годовых.

По открытым данным, доходы бюджета Искитима на 2021 год составят более 1,815 млрд рублей, расходы — 1,855 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета пока утвержден на уровне более 39,8 млн рублей.