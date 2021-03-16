Искитим, Новосибирская область, 16 марта 2021, 11:02 — REGNUM Управление финансов и налоговой политики администрации Искитима Новосибирской области подписало контракт с банком «Левобережный», который предоставит кредит на сумму 80 млн рублей. Средства планируется задействовать для покрытия дефицита муниципального бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств, передаёт ИА REGNUM.
Кредитная возобновляемая линия открывается на 365 дней. На выплату процентов планируется потратить 5 007 600 рублей. Ставка по кредиту составит не более 6,25% годовых. В начальных условиях отмечалось, что ставка не должна быть выше 8,1% годовых.
По открытым данным, доходы бюджета Искитима на 2021 год составят более 1,815 млрд рублей, расходы — 1,855 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета пока утвержден на уровне более 39,8 млн рублей.
Для справки: банк «Левобережный» был учрежден в январе 1991 года. На сентябрь 2020 года крупными акционерами банка являлись кипрская компания «Ратто Холдингс Лимитед» (RATTO HOLDINGS LIMITED) — 10% от уставного капитала и председатель правления Дмитрий Яровой — 61,8%.