Самара, , 11:17 — REGNUM Новый случай бешенства выявлен в Самарской области. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Сообщается, что в частном подворье поселка Сокский Исаклинского района погибла собака. Специалисты установили, что причиной смерти стало бешенство.

В связи с этим, на территории поселка на два месяца будет введен карантин. В течение этого времени здесь будет нельзя устраивать выставки домашних животных, также запрещена перевозка животных.

Отмечается, что в Самарской области в текущем году выявлено 11 случаев обнаружения бешенства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что карантин по бешенству животных был введен в деревне Старое Афонькино Шенталинского района Самарской области.

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