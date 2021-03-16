Самара, 16 марта 2021, 11:17 — REGNUM Новый случай бешенства выявлен в Самарской области. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.
Сообщается, что в частном подворье поселка Сокский Исаклинского района погибла собака. Специалисты установили, что причиной смерти стало бешенство.
В связи с этим, на территории поселка на два месяца будет введен карантин. В течение этого времени здесь будет нельзя устраивать выставки домашних животных, также запрещена перевозка животных.
Отмечается, что в Самарской области в текущем году выявлено 11 случаев обнаружения бешенства.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что карантин по бешенству животных был введен в деревне Старое Афонькино Шенталинского района Самарской области.
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