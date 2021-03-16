Оттава, , 11:00 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Ванкувера» шайбы забросили нападающие Джейс Гаврилюк, Таннер Пирсон и Джей Ти Миллер.

В составе «Оттавы» точными бросками отметились форварды Джош Норрис и Колин Уайт. Российский защитник Артём Зуб отдал одну результативную передачу.

В настоящее время «Ванкувер» занимает шестом место в Северном дивизионе, на счету команды 30 очков. «Оттава» идёт на седьмом месте с 22 очками.

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