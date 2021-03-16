Пермь, , 10:59 — REGNUM В Перми муниципальный приют для животных взыскал штраф с нового владельца собаки, которая повторно оказалась в учреждении после отлова, сообщает пресс-служба мэрии.

Горожанин нарушил условия договора, который заключил в конце 2020 года, когда брал себе собаку из приюта. Животное находилось на содержании мужчины, однако оказалось на улице без сопровождения хозяина.

Кроме штрафа владелец возместил стоимость отлова, содержания и кормления собаки в приюте. В общей сложности с пермяка взыскано более 23 тысяч рублей.

В мэрии отметили, что приют проводит активную работу по поиску новых хозяев для собак, находящихся на содержании, а также разъясняет особенности ухода за животными. С начала 2021 года (на 10 марта) более 200 питомцев муниципального приюта обрели новых хозяев: 126 взрослых собак, 86 щенков и кошек.

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