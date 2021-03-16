Москва, , 10:59 — REGNUM Уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения задержан в Москве по подозрению в убийстве прохожего. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Происшествие случилось ночью 16 марта у жилого дома на улице Довженко. По данным СК, подозреваемый напал на прохожего, нанёс множественные удары ногами, а после, имея умысел на убийство, достал молоток и добил жертву. Пострадавший скончался на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), подозреваемый задержан.