Тюмень, , 10:55 — REGNUM В Тюменской области на время весенних паводков, с 12 апреля по 14 мая, будут введены временные ограничения на движение большегрузов. Об этом сообщает региональное управление строительства.

А именно, с 12 апреля по 11 мая будет ограничено движение большегрузов на грунтовых автомобильных дорогах, а с 15 апреля по 14 мая — на участках автомобильных дорог с твёрдым покрытием (цементобетон, асфальтобетон, щебень и гравий).

Отмечается, что ограничение движения не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, а также перевозки продуктов, животных, лекарств, горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, почты и машины МЧС.