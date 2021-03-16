Нью-Йорк, США, , 10:55 — REGNUM Производство первого сезона сериала «Ковбой Бибоп», в основу которого лёгло одноимённое аниме-шоу, завершено. Об этом 16 марта сообщил портал Deadline.

Онлайн-кинотеатр Netflix официально подтвердил информацию, которую 10 марта 2021 года сообщила актриса Даниэлла Пинеда на своей странице в Instagram. Издание отметило, что история создания первого сезона «Ковбоя Бибопа» была непростой, поскольку проект был анонсирован ещё в июне 2017 года.

https://www.instagram.com/p/CMO_5WEDER0/

Напомним, в октябре 2019 года Джон Чо, который исполнит в шоу роль авантюриста Спайка Шпигеля, получил серьёзную травму колена на съёмочной площадке «Ковбоя Бибопа», из-за чего производство сериала было приостановлено на несколько месяцев. Создателям шоу не удалось в начале 2020 года возобновить съёмки из-за эпидемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Showtime снимет сериал о вампирах на основе романа «Впусти меня»