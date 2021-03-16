Воронеж, , 10:55 — REGNUM Особый противопожарный режим в Воронежской области планируется ввести с 15 апреля, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам оперативного совещания 15 марта. Губернатор Александр Гусев поручил соответствующим ведомствам жестко контролировать ситуацию с палами травы.

«Мы сентябрь — октябрь прошлого года пережили с большими сложностями, и хорошо, что не было гибели людей, но материальные потери оказались существенными. Я прошу к этому относиться бескомпромиссно, не нужны нам старые представления о том, что сгоревшая стерня что-то удобряет. Наверное, уже у всех есть понимание, что это не совсем так. Кроме того, это просто огромная опасность. При условии сухой погоды и сильного ветра мы знаем, к чему это приводит», — сказал Александр Гусев.

Введение особого противопожарного режима раньше срока, с 15 апреля (в прежние годы режим действовал с 30 апреля) позволит административно наказывать нарушителей.