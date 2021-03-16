Белгород, , 10:57 — REGNUM Правоохранительные органы проводят обыски в доме начальника МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области, сообщения 16 марта появились в социальных сетях. Силовики замечены и в здании ведомства на Промышленном проезде.

Обыски в доме подполковника полиции Михаила Теплова начались рано утром. Затем стало известно, что для посетителей закрыто и само МРЭО. На входной двери в здание сотрудники вывесили объявление, что 16 марта отдел не работает «по техническим причинам».

По данным издания «Фонарь», в отношении руководителя МРЭО возбуждено уголовное дело, источник не уточнил в чём именно его подозревают.