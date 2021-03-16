Джакарта, , 10:54 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо надеется, что вакцинация против коронавируса восстановит туристический сектор на Бали, сообщает Kompas.

«Если позже выяснится, что распространение коронавируса идет по наклонной, уменьшается, мы начнем открывать экономику и туристический сектор провинции», — заявил глава государства во время визита на Бали.

Помимо вакцинации, по словам президента, необходимо применять медицинские протоколы для предотвращения распространения коронавируса.

Планируется, что вакцинация в Индонезии охватит 70% населения страны или около 182 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезииотправился с рабочим визитом на Бали, чтобы лично проверить, как идёт вакцинация сотрудников туристической отрасли.

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