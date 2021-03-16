Москва, , 10:54 — REGNUM Власти Китая не полагались на «истину», что «рынок все отрегулирует», и не отказались полностью от государственного планирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал информацию о 35-процентном росте промышленного производства в Китае.

«Не так важно, вернётся ли в 2021 году производство Китая к доковидным показателям или это случится в 2022 году. Важно то, что вернётся, и вернётся раньше, чем на все остальные мировые производственные площадки, — сказал Пальченко. — Как им это удалось? Китай — это родина практики стратегического управления. И всё, что они делают, всегда происходит в рамках тщательно разработанных долгосрочных стратегий, над реализацией которых работает далее вся страна. Вспомним, что экономические реформы Китай начал более чем на 10 лет раньше Советского Союза. Затем все 1980-е они, никуда не торопясь, вводили рыночную экономику и готовили государство к приходу иностранных капиталов».

Ощутимый эффект эти меры, как пояснил Пальченко, дали уже ближе к середине 1990-х — без каких бы то ни было «шоковых терапий».

«Китайцы не полагались на «истину», что «рынок все отрегулирует», и не отказались полностью от государственного регулирования, оставив его в тех отраслях, где это необходимо, — сказал Пальченко. — Это основные системные причины их успехов. Китайцы имеют колоссальный и далеко не насыщенный внутренний рынок, по-прежнему низкую себестоимость, объём реальной денежной массы вдвое превышает ВВП, и ее хватает и на обеспечение товарооборота, и на инвестиции (в России реальная денежная, наоборот, ниже, чем ВВП, на 45% — какие уж тут инвестиции), а про утечку капиталов за рубеж они не слышали».

Кроме того, как пояснил бизнесмен, главная субъективная причина успехов Китая — высокая дисциплина.

«А государство, в свою очередь, за дисциплиной следит. Дисциплинированность китайцев помогла им в кратчайшие сроки взять под контроль эпидемию и, как следствие, раньше всех остальных начать ослаблять антиковидные меры. И сейчас это пожинается в виде восстановления спроса. Отсюда и значительный рост. Молодцы, и нам следует изучить их опыт», — сказал Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, общий объем импорта и экспорта товаров в провинции Сычуань на юго-западе Китая вырос на 29% в годовом исчислении.

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