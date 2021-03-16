Москва, , 11:01 — REGNUM Программа льготного ипотечного кредитования на Дальнем Востоке не оказала существенного влияния на рост стоимости жилья в регионе. Об этом 16 марта заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Дальневосточная ипотека в целом как ледокол сработала, немного даже обогнала свое время. И дальше по всей России пошла волна льготного финансирования ипотеки», — сказала Чекунов.

По его словам, цель дальневосточной ипотеки была в улучшении жилищных условий людей, а не в том, чтобы простимулировать спекуляцию.

«По данным Росстата, в РФ цены на новостройки выросли на 37%. На Дальнем Востоке они выросли меньше. Поэтому некорректно говорить, что дальневосточная ипотека сильно вытолкнула вверх цены. Цены вверх вытолкнули дешевые деньги, процентная ставка снизилась до исторического минимума», — заявил Чекунов.

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