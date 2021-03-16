Москва, , 10:53 — REGNUM В 2020 году количество сделок граждан России с недвижимостью в Испании сократилось на 41%, свидетельствуют данные исследовании компании Tranio (международный брокер недвижимости).

«Количество сделок россиян с недвижимостью в Испании сократилось в 2020 году на 41% по сравнению с 2019 годом и сравнялось с уровнем 2010 года», — говорится в исследовании.

Отмечается, что всего в 2020 году граждане РФ совершили 1 169 сделок с испанской недвижимостью.

По словам менеджера испанского направления компании Ксении Колесниковой, в прошлом году, несмотря на возможность заключить сделку в Испании удалённо, многие потенциальные покупатели предпочли подождать, в результате образовался отложенный спрос, передает ТАСС.

Резкий рост спроса на жилье привел к тому, что во многих странах мира существенно выросла стоимость недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила заместитель директора института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала высказывание главы ЦБ РФ о негативных эффектах, с которыми сопряжено продление программы льготной ипотеки.

Читайте подробнее: Экономист ВШЭ назвала страны, в которых рекордно подорожало жилье