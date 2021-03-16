Москва, , 11:02 — REGNUM Житель Санкт-Петербурга до смерти забил москвича, якобы приняв его за ведьму. Мужчина задержан и будет передан медикам для прохождения комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Нападение на прохожего 24-летний уроженец Петербурга совершил в ночь на 16 марта вблизи жилого дома по улице Довженко в Москве. Молодой человек сначала бил мужчину ногами, в том числе и по голове, а когда пострадавший упал на землю, добил его молотком. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

«Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственное подразделение. Для проверки психического здоровья задержанного будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Также следователи устанавливают личность погибшего.

В свою очередь телеграмм-канал Mash уточняет, что подозреваемый в убийстве — Никита Д. во время убийства находился в невменяемом состоянии и убил прохожего, приняв его за ведьму.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Москве.