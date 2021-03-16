Боярка, , 11:15 — REGNUM В городе Боярка Киевской области ночью прогремел взрыв. Об этом сообщил 16 марта ресурс dtp.kiev.ua.

На месте взрыва образовалась глубокая воронка, повреждены автомобили, припаркованные поблизости. Журналисты отметили, что сдетонировала явно не граната.

«В результате взрыва повреждён трансформатор, линии электропередачи, четыре авто, окна и заборы пяти ближайших домов. Образовалась воронка», — говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

По данным полицейских, никто не пострадал, однако, как сообщило издание Strana.ua, в результате инцидента мог погибнуть мужчина.

«Погиб мужчина. На месте сейчас около 50 человек работают», — рассказал изданию местный житель.

Напомним, ранее в Бердянске на юге Украины в девятиэтажном доме произошёл взрыв — погибли двое мужчин, ранена одна женщина.

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