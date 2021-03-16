Боярка, 16 марта 2021, 11:15 — REGNUM В городе Боярка Киевской области ночью прогремел взрыв. Об этом сообщил 16 марта ресурс dtp.kiev.ua.
На месте взрыва образовалась глубокая воронка, повреждены автомобили, припаркованные поблизости. Журналисты отметили, что сдетонировала явно не граната.
По данным полицейских, никто не пострадал, однако, как сообщило издание Strana.ua, в результате инцидента мог погибнуть мужчина.
Напомним, ранее в Бердянске на юге Украины в девятиэтажном доме произошёл взрыв — погибли двое мужчин, ранена одна женщина.
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