Москва, , 10:52 — REGNUM В Госдуме назвали условие признания Западом Крыма российским.

Если сказать проще, то от руля Европы должны уйти проамериканские элиты, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

«Прежде всего, речь идет о бездельниках-евробюрократах, целиком и полностью выполняющих волю Вашингтона», — отметил парламентарий.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что Запад признает Крым российским, как только сменится находящаяся у власти политическая элита. Говоря о причинах отказа государств признавать новый статус полуострова, Гердт отметил, что в этом случае Западу придется отказаться от планов по расширению НАТО на восток и признать полное поражение своей военно-политической доктрины, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, годовщину проведения Общекрымского референдума 2014 года отмечают Республика Крым и Севастополь 16 марта.

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