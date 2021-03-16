Санрайз, США, , 10:52 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Флориды» шайбы забросили форвард Оуэн Типпетт, защитники Аарон Экблад и Густав Форслинг, а также нападающие Александр Барков, Картер Вераге и Александер Веннберг. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29.

В составе «Чикаго» точными бросками отметились нападающие Патрик Кейн, Филипп Курашев и Брэндон Хагель.

В настоящее время «Флорида» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 42 очка. «Чикаго» идёт на четвёртом месте с 33 очками.

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