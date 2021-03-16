Афины , , 11:04 — REGNUM В учащении случаев полицейской жестокости в Греции виновато руководство страны, уверена заместитель главы главной оппозиционной партии страны «СИРИЗА-Прогрессивный альянс» по вопросам правосудия Ирини Агатопулу, передает AMNA со ссылкой на послание политика. Заявление Агатопулу приурочено к Международному дню борьбы с жестокостью полиции, который проходил 15 марта.

«Государственные репрессии и полицейское насилие растет и усиливается вместе с осознанием людьми очевидного оглушительного провала» того государства, которое строила правящая партия «Новая демократия», полагает Агатопулу. Она опирается на данные, опубликованные уполномоченным по правам граждан, согласно которым в течение 2020 года на 75% участились сообщения граждан о насилии со стороны полиции. В жалобах граждане утверждают, что полицейские их избивали, применяли различные формы насилия и сексуальных домогательств, при этом вопиюще «нарушая все индивидуальные, социальные и политические права».

Агатопулу утверждает, что министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис и премьер-министр Кирьякос Мицотакис — основные виновники такого положения дел, против которого выступило большинство граждан и сама полиция.