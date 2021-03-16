Москва, , 10:52 — REGNUM Вопрос централизованного обращения биологических отходов в регионах России требует дополнительной проработки. Об этом 16 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе встречи с депутатами Госдумы в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

«Централизованное обращение биологических отходов, по нашему мнению, может повлечь за собой определённые негативные социальные последствия по причине необходимости заключения договоров с региональным оператором для всех хозяйствующих субъектов, испытывающих потребность в утилизации биоотходов», — заявил Патрушев.

«Не уверен, что все готовы на это пойти. А это обяжет всех абсолютно сделать соответствующий выбор и принять соответствующее решение», — указал он.