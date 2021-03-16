Магас, , 10:51 — REGNUM Решение религиозных деятелей Ингушетии об отлучении от тейпов и общин родственников наркоторговцев является правильным. Такое мнение высказал глава республики Махмуд-Али Калиматов, пообещав в рамках своих полномочий его поддержать.

Он высказал уверенность, что это решение, принятое духовенством Ингушетии в феврале 2021 года, будет иметь влияние на общество и поможет в борьбе с распространителями наркотиков.

Напомним, отлучение от общины в Ингушетии означает отказ имамов населенных пунктов от присутствия на значимых семейных мероприятиях, в том числе свадьбах и похоронах.

«С этого следует начать, кто бы он ни был — дальний, близкий родственник, не ходи к нему в гости. Когда вы идете к нему, вы пьете эту отравленную воду, едите мясо, купленное на деньги, заработанные на продаже наркотиков», — приводит слова Калиматова «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года имамы мечетей городов и районов Ингушетии приняли решение отлучать от общины семьи наркоторговцев из-за ухудшения ситуации с распространением наркотиков в регионе. Согласно данным медиков, в республике состоят на наркологическом учете около 1,6 тыс. граждан. Большинство из них молодежь в возрасте до 35 лет.

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