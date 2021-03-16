Горно-Алтайск, , 10:51 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела о взятке в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, фигурантом дела стад бывший директор Горно-Алтайской строительной компании.

По версии следствия, 55-летний предприниматель передал бывшему руководителю «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» частями 41 млн рублей и два автомобиля общей стоимостью около 2,7 млн рублей. Условием дачи взятки стало нерасторжение договоров на строительство дома в селе Майма на сумму более 300 млн рублей.

При этом обвиняемый в настоящее время отбывает наказание за совершение иных преступлений. Документы по делу с обвинительным заключением направлены прокурору.

Добавим, что уголовное дело в отношении получателя взятки прекращено после смерти фигуранта.

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