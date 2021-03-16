Берлин, , 11:02 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen проводит заключительные испытания прототипа электрического внедорожника ID.5. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Ожидается, что Volkswagen ID.5 будет представлен во второй половине этого года. Представленные последние снимки модели были сделаны во время завершающихся зимних испытаний, однако не сообщается, где они проходили.

По предварительным данным, в салоне модели появится 5,3-дюймовая цифровая приборная панель, а также информационно-развлекательная система с дисплеем на 10 или 12 дюймов.

Также модель может получить новые аккумуляторные батареи ёмкостью 52 и 77 кВт-ч, которые, вероятно, будут приводить в движение электродвигатель мощностью 146 л. с.

На одном заряде электрокар ID.4 сможет проехать до 522 км пути. Кроссовер также может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 8,5 секунды.

Ранее стало известно, что Volkswagen ID.5 будет собран на электрической платформе Volkswagen Group MEB.

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