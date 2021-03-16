Хьюстон, США, , 11:02 — REGNUM Генеральное консульство России в Хьюстоне готово выдать гражданке РФ Мире Тэраде (до 2017 года — Оксана Вовк), отбывшей тюремный срок в США, свидетельство на возвращение на родину сразу, как власти Соединенных Штатов назначат срок её депортации. Об этом 16 марта сообщил консул-советник российского генерального консульства в Хьюстоне Дмитрий Просвиркин.

«Её гражданство подтверждено, готовы выдать свидетельство на возвращение, при необходимости командировав сотрудника к месту её содержания. Ожидаем от американской стороны определения даты и маршрута депортации. Пока четкого ответа от американских партнеров нет», — приводит его слова ТАСС.

Также Просвиркин отметил, что задержка в вопросе возвращения Тэрады в Россию связана с бюрократическими процедурами властей США и добавил, что гражданство жительницы РФ было подтверждено ещё 1 марта.

Отметим, в феврале 2020 года федеральный суд в пригороде Вашингтона — Александрии (штат Вирджиния) приговорил Миру Тэраду, которая призналась в отмывании средств по делу о контрабанде наркотиков, к 2,5 года тюремного заключения.