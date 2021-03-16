Петропавловск-Камчатский, , 10:46 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией праздничные мероприятия состоятся на центральной площади города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Культурная программа пройдёт под девизом «Крым! Россия! Навсегда!» в четверг 18 марта.

«Гостям и жителям региона напомнят о том, как развивались события «Крымской весны». Перед зрителями выступят артисты с танцевальными и вокальными номерами», — уточнили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, годовщину проведения Общекрымского референдума 2014 года отмечают Республика Крым и Севастополь 16 марта. С памятной датой жителей поздравил глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях.