Саратов, , 10:47 — REGNUM В Саратове на основании материалов прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, должностными лицами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и ПАО «Т Плюс».

Установлено, что в ноябре 2017 года между муниципальным образованием «Город Саратов» и ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» было заключено концессионное соглашение в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения областного центра. Согласно инвестиционной программе, на 2017—2020 годы предусмотрены мероприятия по комплексной модернизации насосной станции водопроводного комплекса №3, в том числе по замене запорной арматуры (задвижек), но данные обязательства ООО «КВС» выполнены не были.

Без холодного водоснабжения в результате аварии в ночь с 24 февраля на 25 февраля остались 2726 многоквартирных домов с проживающими в них 424 тыс. человек. Полное восстановление подачи воды произошло в 22:00 (местное время) 25 февраля. Работы, начатые из-за поломки одной запорной арматуры, затянулись в связи с разрушением еще 12 запорных арматур (задвижек). Дренажная система переполнилась, и было принято решение об остановке насосной станции и приостановлении подачи холодного водоснабжения в дома Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского, Кировского районов Саратова.

В результате была приостановлена работа пяти котельных, обслуживаемых ПАО «Т Плюс». Сотрудники данной организации не осуществили бесперебойную работу указанных котельных, не произвели аварийный запас воды, позволяющий долгое время поддерживать работу опасных производственных объектов, подвоз воды для населения не был своевременно организован. С 25 по 26 февраля без теплоснабжения остались 140 многоквартирных домов и 27 объектов соцсферы. Температурный режим в указанных помещениях не соответствовал нормам.

Таким образом, должностные лица ООО «КВС» и ПАО «Т Плюс» нарушили действующее законодательство и правила предоставления коммунальных услуг. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ведутся допросы сотрудников коммунальных служб, истребована необходимая документация. Специалисты провели осмотр места происшествия, планируется проведение необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Саратовской области Валерий Радаев крайне недоволен слабым подходом, который не позволяет обеспечивать стабильную работу коммунальных объектов Саратова. Он потребовал, чтобы в случае халатности спрос с виновных был серьезным.

Читайте также: В Саратове более 100 домов остаются без тепла

Читайте также: В Саратове установили причину крупной коммунальной аварии

Читайте также: Пострадавшим от коммунальной аварии жителям Саратова пересчитают цену воды