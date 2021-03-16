Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (Екатеринбург) получила право номинировать кандидата на шведскую премию детской и юношеской литературы памяти Астрид Линдгрен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Имя номинанта станет известно в мае 2021 года. Отдать свой голос за кандидата можно на странице библиотеке в соцсетях.

«Номинантом может стать ныне живущий российский писатель, пишущий для детей и подростков», — уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе создали попечительский совет Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского

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