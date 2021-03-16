Уфа, , 10:59 — REGNUM Бывший директор многофункционального центра предоставления муниципальных и государственных услуг Башкирии Гульшат Арсланова назначена председателем госкомитета республики по конкурентной политике. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Гульшат Арсланова родилась 28 декабря 1975 года в городе Дюртюли. Стала выпускницей Башкирского государственного педагогического института и Академии труда и социальных отношений. Должность директора многофункционального центра занимала с 2020 года по 2021 год.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Денис Булатов покинул пост председателя госкомитета по конкурентной политике Башкирии по собственному желанию.

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