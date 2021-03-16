Сеул, , 10:50 — REGNUM В 2020 году Южная Корея заняла третье место в мире по распространению технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей аналитического центра K-Policy Platform.

Опираясь на данные Организации экономического сотрудничества и развития, Южная Корея входит в топ-3 стран после Индии и США.

Известно, что в 2016 году Южная Корея занимала четвертое место в списке, в 2017 году — шестое, в 2018 году — седьмое, в 2019 году — пятое место.

В аналитическом центре отмечают, что высокий показатель рейтинга подтверждает тот факт, что южнокорейские компании конкурентоспособные в цифровом секторе на мировом рынке.