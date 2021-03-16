Москва, , 10:42 — REGNUM Под воздействием внешнего оптимизма финансовых рынков и высоких нефтяных цен курс доллара ушёл ниже 73 руб. впервые в 2021 году. заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Этому способствует и приостановка укрепления доллара на мировом валютном рынке 16 марта. Инвесторы 1будут сдержанны, в преддверии важнейшего заседания американского Федрезерва 17 марта по кредитно-денежной политике.

Среди внутренних факторов поддержки рубля — начинающийся налоговый период продажи валютной выручки экспортёрами.

В то же время, укрепление рубля ограничено масштабными закупками валюты Минфином РФ по бюджетному правилу, а также некоторой коррекцией вниз нефтяных котировок.

Они отошли от максимумов начала недели в районе $70 к $68 за баррель Brent.

С технических позиций важно и то, что доллар подошёл к сильному уровню поддержки 72,60 руб., от которого дважды уходил вверх в 2020 год.

Есть высокая вероятность остановки его снижения на данных рубежах. 16 марта в течение дня актуальный диапазон составляет 72,60−73,40 руб./доллар», — полагает эксперт.

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