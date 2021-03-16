Нур-Султан, , 10:42 — REGNUM В январе в Казахстан прибыли 626 человек, что на 57,8% меньше, чем годом ранее. Об этом 15 марта сообщили в бюро национальной статистики.

За этот период из страны выбыли 1535 человек, что на 43% меньше, чем в январе 2020 года. Кроме того, на 19,1% уменьшилась численность мигрантов, переезжающих в пределах Казахстана.

Положительное сальдо миграции сложилось в Алма-Ате — 3223 человек, Чимкенте — 3060, Нур-Султане — 2202 и Мангистауской области — 90 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля 2021 года численность населения Казахстана составила 18 897,9 тыс. человек, увеличившись за год на 244,4 тыс. человек

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