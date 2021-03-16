Москва, , 10:41 — REGNUM В России разрабатывающие медицинские технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта, компании смогут получить доступ к обезличенным данным пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Она (данная мера) касается обезличенных данных и направлена на качественное развитие современной медицины — как научной, так и диагностической, — за счет технологии искусственного интеллекта», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что основная задача, которая решается этой мерой, это эффективная диагностика и снижение риска врачебной ошибки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине, заявил, что Россия имеет большой задел для развития передовых технологий в гражданской сфере, а не только оборонно-промышленной.

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