Москва, , 10:39 — REGNUM Правительство РФ рекомендовало органам исполнительной власти регионов обратить особое внимание на обеспечение аграриев всеми необходимыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ. В этом году вся посевная площадь составит 80,5 млн га, что на 0,9 млн га больше, чем в прошлом, следует из протокола заседания, опубликованного на сайте Правительства РФ.

ФАС России совместно с Минпромторгом, Минэнерго и Минсельхозом было поручено продолжить проведение мониторинга цен на минеральные удобрения. Из протокола заседания следует, что Правительство РФ решило не применять меры по какому-либо дополнительному регулированию рынка, таким образом, признав достаточным действующий комплекс мер по сдерживанию цен на эту продукцию.

Сегодня отрасль минеральных удобрений в России — мощный драйвер развития экономики страны. Ее стабильная работа обеспечивает эффективную загрузку смежных отраслей и гарантирует работу и благосостояние сотен тысяч людей и их семей, позволяет реализовывать социальные и благотворительные проекты в городах присутствия. Отрасль минудобрений обеспечивает благополучие целого ряда регионов. Предприятия отрасли уже инвестируют значительные средства в экономику страны, так что нерыночная регулировка цен на их продукцию может снизить динамику развития отрасли и ее конкурентоспособность.

Отрасль огромной важности

Предприятия отрасли минеральных удобрений — это огромные, сложные производственные комплексы. Производимые на них удобрения участвуют в обеспечении продовольственной безопасности стратегически важного рынка России и более 100 стран мира.

На производственных площадках работают более 110 тысяч человек по всей стране. Это горные инженеры, маркшрейдеры, операторы химических процессов, аппаратчики, фасовщики, водители, рабочие, юристы — люди совершенно разных специальностей. Предприятия отрасли являются для них и их семей надежным работодателем.

«С 2013 года в отрасли минеральных удобрений начался новый инвестиционный цикл, — рассказывал на недавнем совещании с главой государства президент Российской ассоциации удобрений, гендиректор ФосАгро Андрей Гурьев. — Было инвестировано свыше 1,3 триллиона рублей. Выпуск удобрений в России вырос более чем на 35%. Мы обогнали США и уверенно удерживаем второе место в мире».

Как признаются ветераны отрасли, модернизация производств, на которых приходилось работать в начале рыночной экономики, требовала колоссальных усилий. Заводы в конце 90-х годов работали на изношенных установках 60−70-х годов, средств не хватало даже на поддерживающие ремонты, не говоря уже о капитальном ремонте, ни о каких инвестиционных проектах речи и идти не могло. Многие предприятия уже начинали разбирать на металлолом и рекультивировать. Первой задачей было просто запустить их заново, как-то наладить более-менее эффективное производство, количество выпускаемых марок тогда исчислялось единицами.

Компании отрасли минеральных удобрений с нуля создавали рынок потребления внутри России, инвестировать масштабные средства в развитие дистрибуторской сети: строили региональные логистические центры хранения и распределения удобрений, продвигали новые марки удобрений, доказывали их эффективность, рассказывали, как правильно и с максимальной пользой применять удобрения. И добились того, что мы видим сейчас — аграрии воспринимают удобрения как инвестиции в урожай, потому и спрос растет, а ведь так было не всегда.

Но и это еще не все. Для дальнейшего нормального функционирования отрасли еще предстоит сделать внушительные инвестиции — порядка 1,6 трлн рублей в ближайшие пять лет. И они отнюдь не краткосрочные — реализация капиталоемких проектов занимает порой 10 лет, а окупаемость и еще дольше. И это при том что сейчас отрасль выдерживает мощное давление со стороны зарубежных игроков. К примеру, недавно пошлины на российские удобрения были введены в США, ранее — в Европе и других странах.

«Активно инвестируя в новые производства, мы ставим перед собой амбициозные цели сделать российскую отрасль сильнейшей в мире, — говорит Андрей Гурьев, глава компании ФосАгро, крупнейшего поставщика минеральных удобрений на российском рынке. — И вместе с государством решать общие задачи. Создания новых рабочих мест, улучшения условий труда, повышения уровня благосостояния и жизни наших граждан».

И, пожалуй, важнее всего то, что агрохимическая отрасль выполняет важную функцию обеспечения российского АПК — за последние пять лет потребление удобрений в России выросло в 1,5 раза, достигнув рекордных за 30 лет значений. Российский агропромышленный комплекс за это время побил рекорд СССР по выпуску зерновых. Россия — единственная страна в мире, на 100% обеспечивающая себя всеми основными видами минеральных удобрений и поставляющая их за рубеж.

Современные российские минеральные удобрения, это высокотехнологичный, и премиальный по своим качествам продукт, обладающий как высокой эффективностью в управлении урожаем, так и эталонной на мировом уровне экологической чистотой.

Наука во главе угла

Чтобы выдерживать жесткую международную конкуренцию, производители удобрений вкладываются в научно-техническое развитие, инновационные марки удобрений. Неспроста Правительство РФ рекомендовало органам исполнительной власти в регионах провести работу с научными учреждениями и аграриями по популяризации применения новых форм минеральных удобрений.

Например, один из ведущих мировых производителей фосфорных удобрений ФосАгро давно считает это направление работы стратегически приоритетным. Ежегодно компания направляет в НИОКР и развитие свыше 35 млрд рублей. В состав ФосАгро входит единственный в стране профильный научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам — АО «НИУИФ им. проф. Я.В.Самойлова», ее давним партнером является Горный университет в Петербурге. ФосАгро — первая частная российская компания, ставшая стратегическим партнером РАН. Сегодня компания также активно сотрудничает с негосударственным институтом развития «Иннопрактика».

Соединение задач науки и бизнеса сегодня стало отраслевым трендом. Сотрудники предприятий по производству минеральных удобрений вкладываются не только в подготовку инженеров в горнохимической промышленности, но и высококвалифицированных кадров в АПК. Это еще одни реалии современного рынка, требующие увеличение затрат на подготовку кадров. К примеру, ФосАгро выстроила целую систему образовательных проектов «Школа — вуз — предприятие», в рамках которой уже семь лет готовит высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров. С 2013 года общий объем инвестиций в проект превысил 1,2 млрд рублей. А пару лет назад компания начала активно сотрудничать с ведущими аграрными вузами и открывать там аудитории по подготовке высококлассных специалистов.

Социальные обязательства

Практически все крупные предприятия, производящие минеральные удобрения, являются градообразующими. Промышленные гиганты разрабатывают стратегии социальной ответственности, берут на себя обязательства по благоустройству городских территорий, строят объекты спортивной и социальной инфраструктуры. Предприятия ведут целенаправленную работу по популяризации здорового образа жизни и созданию комфортных условий для занятий спортом. Еще один факт — игроки этого рынка являются активными участниками работы по созданию бренда экологически чистой продукции «Зеленый стандарт», разрабатываемому по поручению Президента России Владимира Путина.

Примета последних дней — в условиях пандемии коронавирусной инфекции производители минудобрений значительно усилили традиционные меры поддержки медицинских и социальных учреждений в городах присутствия. На производственных площадках был реализован комплекс мер по защите трудовых коллективов от коронавирусной инфекции. А президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев даже лично возглавил штаб по противодействию распространению коронавируса, созданный Российским союзом промышленников и предприятий.

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