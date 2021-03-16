Оренбург, , 10:39 — REGNUM В Оренбургской области с каждым годом сокращается число граждан, которые пользуются стационарными телефонами, и увеличивается число абонентов сотовых операторов. На конец 2020 года 93% территории области покрыто сетями мобильной связи, более 95% жилых территорий региона — интернетом и 98% населенных пунктов охвачено цифровым телевидением, сообщает минцифры региона.

В числе причин сокращения количества телефонных аппаратов фиксированной связи названы распространение качественной мобильной связи, масштабное развертывание сетей связи стандарта 3G, 4G (LTE); снижение стоимости услуг мобильной связи и увеличение стоимости организации фиксированной телефонной связи, что делает эту услугу все более невыгодной.

Мобильная связь остается приоритетным видом связи. На ее долю приходится 60% предоставляемых телекоммуникационных услуг. 98,2% населения охвачено мобильной связью.

За последние пять лет зона покрытия Оренбургской области мобильной голосовой связью увеличилась с 75% до 93%. За период 2019—2020 годы операторы построили и запустили в эксплуатацию 12 новых базовых станций сотовой связи. Они охватывают 16 малых населенных пунктов в 11 муниципальных образованиях Оренбургской области. Более 8 тыс. человекполучили доступ к современным услугам связи.

В 2021 году благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» связь появится еще в 38 населенных пунктах.