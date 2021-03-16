Иваново, , 10:38 — REGNUM Размер взноса на капитальный ремонт жилья увеличен в Ивановской области, сообщили в пресс-службе правительства региона 16 марта.

Новый тариф составит 6 рублей 70 копеек за один квадратный метр жилья против действовавших 6 рублей 40 копеек и действовать начнёт с 1 января 2021 года. Таким образом, жителей ждут доначисления платы за капремонт за январь и февраль.

«Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Ивановской области повысится впервые с начала 2017 года. Необходимость повышения обоснована. Она обусловлена общим удорожанием стоимости работ по капитальному ремонту, который, в свою очередь, связан с ростом цен на строительные материалы и работы. Добавлю, стоимость на строительные материалы и работы за это время изменялась уже несколько раз», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ивановской области Александр Шаботинский.

Александр Шаботинский добавил, что хотя экономически обоснованный размер взноса на капитальный ремонт для Ивановской области завышен (в соответствии с расчетами регионального фонда капремонта он составляет 9,59 рублей), совсем отказаться от изменения тарифа власти не могут. По плану 2021 года в регионе предстоит капитально отремонтировать 568 домов.