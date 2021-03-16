Симферополь, , 10:52 — REGNUM Крым продолжает развиваться, несмотря на международные санкции. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов 16 марта в интервью РИА Новости.

«Это может говорить только об упущенных возможностях. Санкционный режим мешает, но мы двигаемся всё равно», — добавил он.

Аксёнов подчеркнул, что несмотря ни на какие санкции, Крым не собирается «вставать на колени».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»Вадим Рабинович рассказал о том, как действия властей Украины заставили китайских инвесторов иначе взглянуть на Крым.

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Напомним, Крым вошёл в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве, результаты которого не признали жители Крыма.